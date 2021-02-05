Німеччина привітала рішення Байдена призупинити виведення американських військових

Німеччина привітала рішення президента США Джо Байдена скасувати рішення Трампа про передислокацію з Німеччини значної частки контингенту американських військових.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це заявив речник канцлерки Ангели Меркель Штеффен Зайберт.

"Ми завжди дотримувалися переконання, що перебування американських військових тут, у Німеччині, слугує європейській і трансатлантичній безпеці, і це у наших спільних інтересах", - сказав він у коментарі ЗМІ.

Контингент військових США перебуває у Німеччині ще з часів Другої світової війни.

Попередній президент США Дональд Трамп вирішив вивести з Німеччини майже третину американських солдатів після тривалої суперечки з Берліном через його оборонні витрати, які набагато нижче цільового показника НАТО в 2% валового внутрішнього продукту.

4 лютого Джо Байден оголосив, що відведення військ призупинять щонайменш до часу, коли новий міністр оборони Ллойд Остін завершить перегляд цього рішення.

Законодавці вже заблокували виведення військ в щорічному законі про оборонну політику, який в січні став законом, незважаючи на вето Трампа.