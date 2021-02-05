Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччина пригрозила відповіддю, якщо Росія не передумає висилати дипломатів

Під час зустрічі Лаврова і Борреля РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів

Наступник Меркель: Німеччина 50 років купувала газ в СРСР, тепер у Росії - і це правильно

Боррель сподівається на затвердження у ЄС російської вакцини від коронавірусу






Німеччина привітала рішення Байдена призупинити виведення американських військових

П'ятниця, 5 лютого 2021, 17:22

Німеччина привітала рішення президента США Джо Байдена скасувати рішення Трампа про передислокацію з Німеччини значної частки контингенту американських військових.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це заявив речник канцлерки Ангели Меркель Штеффен Зайберт. 

"Ми завжди дотримувалися переконання, що перебування американських військових тут, у Німеччині, слугує європейській і трансатлантичній безпеці, і це у наших спільних інтересах", - сказав він у коментарі ЗМІ.

Читайте також
"Америка повернулася!": Джо Байден окреслив напрямки своєї зовнішньої політики

Контингент військових США перебуває у Німеччині ще з часів Другої світової війни. 

Попередній президент США Дональд Трамп вирішив вивести з Німеччини майже третину американських солдатів після тривалої суперечки з Берліном через його оборонні витрати, які набагато нижче цільового показника НАТО в 2% валового внутрішнього продукту.

4 лютого Джо Байден оголосив, що відведення військ призупинять щонайменш до часу, коли новий міністр оборони Ллойд Остін завершить перегляд цього рішення. 

Законодавці вже заблокували виведення військ в щорічному законі про оборонну політику, який в січні став законом, незважаючи на вето Трампа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua