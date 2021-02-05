Германия приветствовала решение Байдена приостановить вывод американских военных

Германия приветствовала решение президента США Джо Байдена отменить решение Трампа о передислокации из Германии значительной части контингента американских военных.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

"Мы всегда придерживались убеждения, что пребывание американских военных здесь, в Германии, служит европейской и трансатлантической безопасности, и это в наших общих интересах", - сказал он в комментарии СМИ.

Контингент военных США находится в Германии еще со времен Второй мировой войны.

Предыдущий президент США Дональд Трамп решил вывести из Германии почти треть американских солдат после длительного спора с Берлином за его оборонные расходы, которые намного ниже целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

4 февраля Джо Байден объявил, что отвод войск приостановят минимум времени, когда новый министр обороны Ллойд Остин завершит пересмотр этого решения.

Законодатели уже заблокировали вывод войск в ежегодном законе об оборонной политике, который в январе стал законом, несмотря на вето Трампа.