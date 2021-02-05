МИД Швеции пояснил, что делал ее дипломат на митинге за Навального

МИД Швеции считает решение России выслать шведского дипломата якобы за участие в акции протеста за освобождение Навального абсолютно необоснованным и заявляет, что дипломат лишь наблюдал за протестами.

Об этом заявила представитель шведского МИД Линн Дувгаммар, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Aftonbladet.

"МИД может подтвердить, что Россия решила выслать шведского дипломата", - сказала она.

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"Мы считаем это абсолютно необоснованным и представили позицию российской стороне", - добавила она.

По ее словам, МИД Швеции отрицает обвинения России в том, что дипломат участвовал в протестах. Стокгольм утверждает, что дипломат наблюдал за демонстрациями.

"Мы сожалеем о действиях России и оставляем за собой право на ответ", - добавила Дувгаммар.

Как сообщала "Европейская правда", РФ решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

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РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата и им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

По данным источников издания EUobserver, решение о высылке дипломатов было принято во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова и шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, который прибыл в Москву с первым официальным визитом.

Примечательно, что на пресс-конференции Боррель говорил больше о Кубе, чем о Навальном.

Глава дипломатии ЕС осудил решение России выслать трех европейских дипломатов.