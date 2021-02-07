Глава МЗС Естонії жорстко розкритикувала шефа дипломатії ЄС за візит до Москви

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс засудила візит верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля в Москву, зазначивши, що час для цього візиту було обрано невдало.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Час візиту був невдалим. Ще до візиту я говорила, що однією з попередніх умов цього візиту має бути можливість зустрітися з Алексеєм Навальним. 2 лютого я засудила винесений в Росії судом тюремний вирок Навальному і, як і інші лідери Європи і США, зажадала його негайного звільнення ", - зазначила Лійметс.

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Вона додала, що топ-дипломати ЄС потрібно було б хоча б на місці спробувати зустрітися з дружиною Навального або з представниками Фонду по боротьбі з корупцією (ФБК).

Вона додала, що Боррель мав би також відзначити на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Росії, що держави-члени ЄС зажадали введення санкцій проти Росії за систематичні і великі порушення прав людини.

"Також хотілося б, щоб на тій же пресконференції ЄС чітко засудив тривалу російську агресію на сході України, анексію Криму і торпедування Мінських договорів Росією. На жаль, цього не сталося", - додала вона.

За оцінкою Лійметс, сумнівні також привітання Росії з вакциною "Спутник V" як видатним досягненням в ситуації, де вакцину оголосили готовою ще до проходження третьої стадії досліджень і з урахуванням ворожого ставлення самої Росії до західних вакцин.

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"Те, як Росія використовувала візит верховного представника ЄС у своїй пропаганді, настільки ж цинічно, наскільки це було передбачувано - і Естонія на це вказувала. Наприклад, на пресконференції Жозепу Боррелю слід було виступити на захист Латвії у відповідь на запитання журналіста про ймовірне переслідування журналістів у Латвії. Пізніше прессекретар Міністерства закордонних справ Росії розкритикував його відповідь, і цю пропагандистську новина поширили в російських ЗМІ ", - сказала Лійметс.

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