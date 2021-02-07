Глава МИД Эстонии жестко раскритиковала шефа дипломатии ЕС за визит в Москву

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс осудила визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, отметив, что время для этого визита было выбрано неудачно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Время визита было неудачным. Еще до визита я говорила, что одним из предварительных условий этого визита должна быть возможность встретиться с Алексеем Навальным. 2 февраля я осудила вынесенный в России судом тюремный приговор Навальному, как и другие лидеры Европы и США, потребовала его немедленного освобождения ", - отметила Лийметс.

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Она добавила, что топ-дипломату ЕС нужно было бы хотя бы на месте попытаться встретиться с женой Навального или с представителями Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК).

Она добавила, что Боррель должен был также отметить на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за систематические и большие нарушения прав человека.

"Также хотелось бы, чтобы на той же пресс-конференции ЕС четко осудил длительную российскую агрессию на востоке Украины, аннексию Крыма и торпедирование Минских договоров Россией. К сожалению, этого не произошло", - добавила она.

По оценке Лийметс, сомнительные также поздравления России с вакциной "Спутник V" как выдающимся достижением в ситуации, где вакцину объявили готовой еще до прохождения третьей стадии исследований и с учетом враждебного отношения самой России к западным вакцинам.

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"То, как Россия использовала визит верховного представителя ЕС в своей пропаганде, столь же цинично, как это было предсказуемо - и Эстония на это указывала. Например, на пресс конференции Жозепу Боррелю следовало было выступить в защиту Латвии в ответ на вопрос журналиста о возможном преследовании журналистов в Латвии. Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел России раскритиковал его ответ, и эту пропагандистскую новость распространили в российских СМИ ", - сказала Лийметс.

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