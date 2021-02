Боррель розповів, що все ж поговорив з Лавровим про Україну

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що під час спілкування з російським міністром закордонних справ у п’ятницю в Москві все ж підняв питання України.

Про це Боррель заявив ввечері у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

На спільній пресконференції після зустрічі з Лавровим Боррель не згадував про Україну, хоча раніше обіцяв, що під час візиту передасть російській владі незмінну позицію ЄС про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Перед візитом до Москви в ЄС заявляли, що Боррель буде говорити про ситуацію навколо ув'язнення Алексєя Навального, про ситуацію в Україні, Сирії та Лівії. Водночас на брифінгу Боррель несподівано говорив більше про Кубу, ніж про Навального.

Ввечері у п’ятницю після того, як стало відомо про рішення Москви вислати трьох дипломатів ЄС за нібито їх участь у протестах на підтримку Навального, Боррель опублікував декілька твітів. У одному з них він розповів, що таки обговорив з Лавровим Україну.

"Я наполіг в нашому обговоренні на необхідності повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили невирішені конфлікти у нашому спільному сусідстві, які слід вирішувати відповідно до гельсінських принципів", - написав Боррель.

I insisted in our discussion on the need for the full implementation of the Minsk agreement and respect for Ukraine’s territorial integrity. We also discussed the unsolved conflicts in our common neighbourhood, which should be addressed in line with Helsinki principles. (4)