Лондон та Брюссель проведуть нові перемовини щодо кордону в Північній Ірландії після Brexit 

Представники урядів Британії та ЄС зустрінуться наступного тижня для обговорення проблемних питань, пов’язаних з кордоном між Ірландією та Північною Ірландією після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Зустріч міністра уряду Британії Майкла Гоува та віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича планується у Лондоні.

3 лютого вони провели кризову відеозустріч з першою міністеркою Північної Ірландії Арлін Фостер та її заступницею Мішель О’Нейл. Після неї заявили, що сторони домовилися про інтенсивну співпрацю задля вирішення проблем з перевезенням товарів.

Перед зустріччю Гоув звернувся до ЄС з проханням продовжити перехідний період після Brexit для Північної Ірландії до 2023 року - для продуктів, посилок та медикаментів, щоб існуючі проблеми з рухом товарів не загострили соціальну напругу.

Марош Шефчович у коментарі ірландським ЗМІ зазначив, що вважає можливим вирішити усі проблемні питання з рухом товарів, якщо усі аспекти "ірландського протоколу" будуть впроваджені.

Питання ірландського кордону загострилося минулого тижня. Спершу напруги додала заява ЄС, яку потім назвали помилковою, про намір контролювати експорт вакцин у тому числі на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією.

Наступними днями у Північній Ірландії призупинили прикордонні перевірки товарів і тимчасово відвели персонал із двох портів у зв’язку з погрозами.

Нагадаємо, за угодою про Brexit і її окремим протоколом щодо Ірландії та Північної Ірландії, кордон між двома частинами острова залишився прозорим і після фінального виходу Британії з ЄС. Щоб уникнути прикордонних перевірок на ньому, митний кордон змістили у порти Північної Ірландії. Відтак товари, що їдуть з Британії до Північної Ірландії і навпаки, також повинні проходити контроль.

Цим компромісом невдоволені пробританські юніоністи, заявляючи, що тепер фактично з’явився морський кордон між Північною Ірландією та Британією. Водночас його вважають життєво необхідним проірландські мешканці регіону, не бажаючи жорсткого кордону з Республікою Ірландія.

Питання прозорого кордону на острові є надзвичайно чутливим питанням як частина мирної угоди, що поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії.