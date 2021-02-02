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У Північній Ірландії призупинили митні перевірки в портах після погроз працівникам

Вівторок, 2 лютого 2021, 12:52

У Північній Ірландії вирішили призупинити прикордонні перевірки продуктів тваринного походження, що почалися після Brexit, і тимчасово відвели персонал із двох портів у зв’язку з погрозами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Перевірки призупинили у портах Белфасту й Ларну "в інтересах благополуччя персоналу", заявив представник поліції Марк МакЕван. 

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До такого кроку вдались після того, як біля Ларну з’явилося графіті на тему проблем, пов’язаних з Brexit, у якому персонал порту зображений як цілі. 

Перед цим митники також повідомляли про підозрілу поведінку деяких осіб, які намагались записувати номерні знаки автомобілів, що належать персоналу.  

Після фінального виходу Британії з ЄС з 2021 року, товари, що перевозяться між ЄС та Британією, проходять митний та ветеринарний контроль. Щоб запобігти появі кордону між двома частинами Ірландії - власне Ірландією та Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства - для Північної Ірландії передбачили виняток: контроль відбувається не на фактичному кордоні, а у портах. Відтак товари, що їдуть з Британії до Північної Ірландії і навпаки, також повинні проходити контроль. 

Втім, проти цього компромісу виступають пробританські юніоністи, заявляючи, що тепер фактично з’явився морський кордон між Північною Ірландією та Британією. 

Питання "прозорого" кордону на острові є надзвичайно чутливим питанням як частина мирної угоди, що поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії. 

Минулого тижня "хмизу у вогонь" підкинуло повідомлення про те, що ЄС збирається контролювати вивезення вакцини з території блоку у тому числі на кордоні з Північною Ірландією. Хоча ЄС майже одразу заперечив це, повідомлення встигло спричинити скандал у Британії та Ірландії. 

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