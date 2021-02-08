Марио Драги получил поддержку ключевых партий для формирования нового правительства Италии

Кандидат на пост премьер-министра Италии Марио Драги заручился предварительной поддержкой двух ключевых партий в формировании нового правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Популистское "Движение 5 звезд" и правая партия "Лига" в субботу выразили поддержку правительству во главе с Драги, заявив, что они готовы отказаться от соперничества ради блага страны и повысить потенциал правительства национального единства на широкой основе.

73-летний Драги в выходные завершил первый раунд переговоров с политическими партиями. Еще один раунд ожидается в начале этой недели - о потенциальных членах кабинета министров.

Ожидается, что он также встретится с профсоюзами, бизнес-лобби и другими членами гражданского общества.

Ранее Драги заручился поддержкой Демократической партии, партии Forza Italia бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, партии Italia Viva бывшего премьера Маттео Ренци и небольшой партии "Свободные и уровне".

Напомним, Джузеппе Конте вынужденно подал в отставку, хотя и сумел избежать объявления двух вотумов недоверия его правительства в парламенте, но потерял абсолютное большинство в Сенате после того, как его союзник и бывший премьер-министр Маттео Ренци вышел из коалиции.

Ключевой причиной разногласий между партнерами стал вопрос о том, как тратить предоставленные Евросоюзом средства на преодоление последствий пандемии.

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