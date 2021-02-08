Греція продовжила обмеження на міжнародне авіасполучення до 22 лютого

Греція продовжила обмеження на внутрішні та міжнародні рейси до 15 лютого та 22 лютого відповідно, щоб допомогти стримати поширення COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Згідно з обмеженнями пасажири, які летять до Греції, повинні пройти ПЛР-тест за 72 години до прибуття та пройти випадкове тестування на коронавірус після прильоту. Всі іноземні мандрівники перебувають на карантині протягом семи днів.

Мандрівники з Британії продовжуватимуть проходити експрес-тест після прибуття, тоді як рейси з Туреччини залишаться призупиненими, повідомили в адміністрації цивільної авіації.

Більшість рейсів із країн, що не входять до ЄС, заборонені, за винятком 10 країн, включаючи Британію.

На внутрішніх рейсах дозволяються лише основні подорожі.

У п'ятницю Греція посилила карантинні обмеження в деяких регіонах, включаючи Афіни, щоб зупинити поширення COVID-19, після сплеску інфекцій в останні дні.

За новими правилами, які набули чинності в суботу і діятимуть щонайменше до 15 лютого, влада розширила на три години нічну комендантську годину вихідні дні в районах з великою кількістю інфекцій. Починається комендантська година о 18.00, замість 21.00 у вихідні дні.