Греция продлила ограничения на международное авиасообщение до 22 февраля

Греция продлила ограничения на внутренние и международные рейсы до 15 февраля и 22 февраля соответственно, чтобы помочь сдержать распространение COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Согласно ограничениям, пассажиры, летящие в Грецию, должны пройти ПЦР-тест за 72 часа до прибытия и пройти случайное тестирование на коронавирус по прилету. Все иностранные путешественники находятся на карантине в течение семи дней.

Путешественники из Британии будут продолжать проходить экспресс-тест по прибытии, тогда как рейсы из Турции останутся приостановленными, сообщили в администрации гражданской авиации.

Большинство рейсов из стран, не входящих в ЕС, запрещены, за исключением 10 стран, включая Великобританию.

На внутренних рейсах разрешаются только основные путешествия.

В пятницу Греция усилила карантин в некоторых регионах, включая Афины, чтобы остановить распространение COVID-19, после всплеска инфекции в последние дни.

По новым правилам, которые вступили в силу в субботу и будут действовать как минимум до 15 февраля, власти расширили на три часа ночной комендантский час в выходные дни в районах с большим количеством новых случаев инфекции. Начинается комендантский час в 18:00. вместо 21:00 в выходные дни.