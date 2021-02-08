"Переговори закінчені": в ЄС заявили, що Швейцарія не отримає поступок у новому договорі

Європейський Союз не буде відновлювати переговори щодо деяких частин двостороннього договору зі Швейцарією, переговори за якими зайшли в глухий кут.

Про це заявив посол ЄС у Швейцарії Петрос Мавроміхаліс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Чого ми не зробимо, так це не відновимо розгляд спірних питань. Переговори завершені", - сказав Мавроміхаліс.

Швейцарія раніше заявляла, що їй потрібні роз'яснення з таких питань, як державна допомога, доступ громадян ЄС до швейцарських соціальних виплат та односторонні швейцарські правила, покликані захистити ринок високооплачуваної робочої сили країни від конкуренції з боку іноземних робітників.

Мавроміхаліс сказав, що вимоги Швейцарії, в тому числі вимога до компаній з ЄС реєструвати свій намір працювати у Швейцарії за вісім днів, є неприйнятними, заявивши, що досить чотириденного правила реєстрації.

"Чотирьох днів достатньо", - сказав він, додавши, що про вимогу про те, щоб компанії з ЄС також вносили заставу перед роботою у Швейцарії для покриття можливих фінансових штрафів за порушення правил роботи, не може бути й мови.

"Коли ви припускаєте, що компанія є злочинною тільки тому, що вона не швейцарська, це досить образливо", - сказав Мавроміхаліс.

Нереалізований договір формалізує зв'язки ЄС і Швейцарії в п'яти областях - вільне пересування людей, цивільна авіація, наземний транспорт, взаємне визнання промислових стандартів і перероблених сільськогосподарських товарів. Швейцарія повинна прийняти правила єдиного ринку ЄС в цих областях.

Це рішення давно відкладається через протидію з боку правих швейцарських євроскептиків, які виступають проти імміграції з блоку, а також профспілок, які побоюються будь-якої угоди, яка може дозволити демпінг заробітної плати компаніями, що базуються за межами Швейцарії.