"Переговоры закончены": в ЕС заявили, что Швейцария не получит уступок в новом договоре

Европейский Союз не будет возобновлять переговоры относительно некоторых частей двустороннего договора со Швейцарией, переговоры по которым зашли в тупик.

Об этом заявил посол ЕС в Швейцарии Петрос Мавромихалис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Чего мы не сделаем, так это не возобновим рассмотрение спорных вопросов. Переговоры завершены", - сказал Мавромихалис.

Швейцария ранее заявляла, что ей нужны разъяснения по таким вопросам, как государственная помощь, доступ граждан ЕС к швейцарским социальным выплатам и односторонние швейцарские правила, призванные защитить рынок высокооплачиваемой рабочей силы страны от конкуренции со стороны иностранных рабочих.

Мавромихалис сказал, что требования Швейцарии, в том числе требование к компаниям с ЕС регистрировать свое намерение работать в Швейцарии за восемь дней, неприемлемы, заявив, что достаточно четырехдневного правила регистрации.

"Четырех дней достаточно", - сказал он, добавив, что о требовании о том, чтобы компании из ЕС также вносили залог перед работой в Швейцарии для покрытия возможных финансовых штрафов за нарушение правил работы, не может быть и речи.

"Когда вы предполагаете, что компания является преступной только потому, что она не швейцарская, это довольно обидно", - сказал Мавромихалис.

Нереализованный договор формализует связи ЕС и Швейцарии в пяти областях - свободное передвижение людей, гражданская авиация, наземный транспорт, взаимное признание промышленных стандартов и переработанных сельскохозяйственных продуктов. Швейцария должна принять правила единого рынка ЕС в этих областях.

Это решение давно откладывается из-за противодействия со стороны правых швейцарских евроскептиков, выступающих против иммиграции из блока, а также профсоюзов, которые опасаются любой сделки, которая может позволить демпинг заработной платы компаниями, базирующиеся за пределами Швейцарии.