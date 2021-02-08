Зеленский как Элвис Пресли: посол ЕС в Украине рассказал о важности вакцинации известных людей

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас считает правильным привлекать известных людей к вакцинации от коронавируса, чтобы повысить уровень доверия населения к прививкам.

Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Одно дело принять вакцину к использованию, но совсем другое - наладить все технические детали и соответствующим образом создать доверие к вакцине и удержать ее на высоком уровне... В 1950-х, когда началась вакцинация от полиомиелита, в нее не все верили. И король рок-н-ролла Элвис Пресли вакцинировался в прямом эфире, и популярность вакцины выросла сразу. Это был очень позитивный пример, нам нужны подобные примеры", - сказал Маасикас.

Читайте также Кулеба: Восстановление полноценной мобильности и безвиза станет серьезным вызовом

Президент Владимир Зеленский во время выступления на этом форуме заявил, что планирует вакцинироваться во время второй волны вакцинации вместе с военными, но готов сделать это и раньше - даже в прямом эфире, - в случае необходимости убедить людей в безопасности прививок.

На вопрос, какой вакциной он будет делать прививки, президент ответил, что той, которая будет первой.

По его словам, первой в Украине будет Pfizer - 200 тысяч для медиков, а потом миллион - "скорее всего, AstraZeneca".