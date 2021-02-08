Португалія рекомендувала вакцину AstraZeneca для людей до 65 років, але з винятком 

Міністерство охорони здоров’я Португалії заявило, що вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca рекомендують для людей віком до 65 років, приєднавшись до низки країн, які прийняли таке рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Водночас, якщо станеться так, що доступна лише ця вакцина - рекомендацію для старших людей рекомендують не відкладати і в такому разі використовувати препарат AstraZeneca.

Читайте також У Португалії пропонують криміналізувати вакцинацію від коронавірусу поза чергою

Країна отримала свою першу партію вакцини AstraZeneca у неділю 7 лютого - близько 42 тисяч доз. Перед цим Португалія отримала майже 390 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech та 19 200 - вакцини Moderna.

Нагадаємо, останнім часом Португалія - серед країн із найгіршою ситуацією з коронавірусом в Європі. На січень 2021 року припала половина всіх смертей від коронавірусу з початку епідемії.

Раніше про рішення рекомендувати вакцину AstraZeneca для громадян віком до 65 років заявили Данія, Норвегія, Швеція та низка інших країн пояснюючи це тим, що поки недостатньо даних про її дію на людей старшого віку.

Європейське агентство з лікарських засобів надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca 29 січня.

Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.