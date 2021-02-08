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Португалия рекомендовала вакцину AstraZeneca для людей до 65 лет, но с исключением

Понедельник, 8 февраля 2021, 13:09

Министерство здравоохранения Португалии заявило, что вакцину от коронавируса компании AstraZeneca рекомендуют для людей в возрасте до 65 лет, присоединившись к ряду стран, которые приняли такое решение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В то же время, если случится так, что будет доступна только эта вакцина – рекомендацию для старших людей рекомендуют не откладывать и в таком случае использовать препарат AstraZeneca.

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Страна получила свою первую партию вакцины AstraZeneca в воскресенье 7 февраля - около 42 тысяч доз. Перед этим Португалия получила почти 390 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech и 19 200 - вакцины Moderna.

Напомним, в последнее время Португалия - среди стран Европы с наихудшей ситуацией с коронавирусом. На январь 2021 года пришлась половина всех смертей от коронавируса с начала эпидемии.

Ранее о решении рекомендовать вакцину AstraZeneca для граждан в возрасте до 65 лет заявили Дания, Норвегия, Швеция и ряд других стран объясняя это тем, что пока недостаточно данных о ее действии на людей старшего возраста.

Европейское агентство по лекарственным средствам дало разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca 29 января.

Это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после немецко-американской BioNTech-Pfizer и американской Moderna.

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