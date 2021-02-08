Суд у Швеції виправдав документалістів, які обстежили затонулий пором "Естонія"

Окружний суд Гетеборга виправдав двох громадян Швеції, членів знімальної команди фільму про загиблий пором "Естонія", яких звинуватили у порушеннях під час зйомок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Документалістів Генріка Евертссона та Лінуса Андерссона звинуватили у порушенні недоторканності морської могили під час їхньої роботи поруч з рештками корабля. Вони свою провину заперечували.

Суд своїм рішенням постановив, що хоча знімальна група порушила шведський закон, який забороняв дайвінг поруч з затонулим поромом, дія закону не може застосовуватися, тому що робота здійснювалася з судна під німецьким прапором у міжнародних водах, а Німеччина не приєднувалася до закону-заборони.

Евертссон та Андерссон входили до команди документалістів, які готували фільм-розслідування щодо загибелі порому "Естонія". Вони використовували для зйомок корпусу корабля у вересні 2019 році пристрій з дистанційним управлінням, але їхню діяльність помітило судно фінських прикордонників.

Аварія порома "Естонія" сталася вночі 28 вересня 1994 року, коли судно прямувало з Таллінна до Стокгольма. На його борту було 989 осіб, з них загинули 852 людини, врятовано 138 осіб, з них один помер пізніше у лікарні. Були знайдені лише 94 тіла загиблих. Більшість жертв, 501 загиблий, були шведами. Катастрофа вважається найбільшою корабельною трагедією в Європі у мирний час.

Незабаром після аварії шведська влада виступила проти підняття судна і позначила цей район морською могилою, заборонивши будь-які дослідження уламків.

Після виходу фільму-розслідування Discovery Network у 2020 році, в якому показали невідомі раніше отвори в корпусі затонулого судна, у Швеції заявили, що ініціюють зміни до закону, щоб дозволити підводну експертизу порома.