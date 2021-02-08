Суд в Швеции оправдал документалистов, которые обследовали погибший паром "Эстония"

Окружной суд Гетеборга оправдал двух граждан Швеции, членов съемочной команды фильма о погибшем пароме "Эстония", которых обвинили в нарушениях во время съемок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Документалистов Генрика Эвертссона и Линуса Андерссона обвинили в нарушении неприкосновенности морской могилы во время их работы рядом с остатками корабля. Они свою вину отрицали.

Суд своим решением постановил, что хотя съемочная группа нарушила шведский закон, запрещающий дайвинг рядом с затонувшим паромом, действие закона не может применяться, так как работа осуществлялась с судна под немецким флагом в международных водах, а Германия не присоединялась к закону-запрету.

Эвертссон и Андерссон входили в команду документалистов, которые готовили фильм-расследование о гибели парома "Эстония". Они использовали для съемок корпуса корабля в сентябре 2019 года устройство с дистанционным управлением, но их деятельность была замечена судном финских пограничников.

Катастрофа парома "Эстония" произошла ночью 28 сентября 1994 года, когда судно направлялось из Таллинна в Стокгольм. На его борту было 989 человек, из них погибли 852 человека, спасено 138, из них один позже скончался в больнице. Были найдены только 94 тела погибших. Большинство жертв, 501 погибший, были шведами. Катастрофа считается крупнейшей корабельной трагедией в Европе в мирное время.

Вскоре после катастрофы шведские власти выступили против поднятия судна и обозначили этот район морской могилой, запретив любые исследования обломков.

После выхода фильма-расследования Discovery Network в 2020 году, в котором показали неизвестные ранее отверстия в корпусе затонувшего судна, в Швеции заявили, что инициируют изменения в закон, чтобы позволить подводную экспертизу парома.