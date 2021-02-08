ЄС, Британія, США та Україна проведуть відеозустріч з командою Навального

Європейський Союз у понеділок проведе відеозустріч з соратниками Алексєя Навального, в якій візьмуть участь посли з Великої Британії, США, Канади та України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зустріч, ймовірно, стане першим форумом для Заходу, який розглядає можливу спільну відповідь на арешт Навального минулого тижня і на висилку в п'ятницю європейських дипломатів, яка сталася під час візиту в Москву головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Боррель заявив пізно ввечері в неділю, що дізнався про висилку дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції через соціальні мережі під час переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

"Росія все більше віддаляється від Європи і дивиться на демократичні цінності як на реальну загрозу. Держави-члени повинні будуть прийняти наступні кроки, і так, вони можуть включати санкції", - написав Боррель.

За даними агентства, минулого тижня Польща, Литва, Естонія, Латвія, Румунія та Чехія виступали за нові санкції проти Росії, а Німеччина, Італія та Франція виступали за те, щоб надати Москві більше часу на перегляд тюремного терміну для Навального.

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