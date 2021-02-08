ЕС, Великобритания, США и Украина проведут видеовстречу с командой Навального

Европейский Союз в понедельник проведет видеовстречу с соратниками Алексея Навального, в которой примут участие послы из Великобритании, США, Канады и Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Встреча, вероятно, станет первым форумом для Запада, который рассматривает возможный общий ответ на арест Навального на прошлой неделе и на высылку в пятницу европейских дипломатов, которая произошла во время визита в Москву главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Боррель заявил поздно вечером в воскресенье, что узнал о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции через социальные сети во время переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Россия все больше отдаляется от Европы и смотрит на демократические ценности как реальную угрозу. Государства-члены должны будут принять следующие шаги, и да, они могут включать санкции", - написал Боррель.

По данным агентства, на прошлой неделе Польша, Литва, Латвия, Румыния и Чехия выступали за новые санкции против России, а Германия, Италия и Франция выступали за то, чтобы дать Москве больше времени на пересмотр тюремного срока для Навального.

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