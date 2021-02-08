РФ помстилась Албанії, яка вислала російського дипломата за порушення карантину
Росія оголосила персоною нон грата першого секретаря посольства Албанії у відповідь на висилку з балканської країни російського дипломата через постійні порушення ним протиепідемічних правил.
Про рішення МЗС РФ повідомило у понеділок, 8 лютого, пише "Європейська правда".
МЗС РФ заявило, що було вимушене піти на цей крок через висилку з Албанії першого секретаря посольства Росії в Тирані "під абсолютно надуманим приводом". Албанський дипломат повинен покинути Росію протягом 72 годин.
"Дії албанської сторони розглядаємо як провокацію з метою набрати політичні очки в умовах розпочатої в Албанії виборчої кампанії, підіграти антиросійським силам на Заході і заручитися їхньою підтримкою", - заявили в російському міністерстві.
У середині січня Албанія оголосила персоною нон грата російського дипломата через порушення ним антикоронавірусних заходів.
З квітня минулого року і до останнього часу албанський уряд постійно скаржився на російського дипломата. Високопоставлені представники МЗС Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії в Тирані, висловлюючи занепокоєння з приводу постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.
Албанія не надала детальну інформацію про вчинені порушення.