РФ помстилась Албанії, яка вислала російського дипломата за порушення карантину

Росія оголосила персоною нон грата першого секретаря посольства Албанії у відповідь на висилку з балканської країни російського дипломата через постійні порушення ним протиепідемічних правил.

Про рішення МЗС РФ повідомило у понеділок, 8 лютого, пише "Європейська правда".

МЗС РФ заявило, що було вимушене піти на цей крок через висилку з Албанії першого секретаря посольства Росії в Тирані "під абсолютно надуманим приводом". Албанський дипломат повинен покинути Росію протягом 72 годин.

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"Дії албанської сторони розглядаємо як провокацію з метою набрати політичні очки в умовах розпочатої в Албанії виборчої кампанії, підіграти антиросійським силам на Заході і заручитися їхньою підтримкою", - заявили в російському міністерстві.

У середині січня Албанія оголосила персоною нон грата російського дипломата через порушення ним антикоронавірусних заходів.

З квітня минулого року і до останнього часу албанський уряд постійно скаржився на російського дипломата. Високопоставлені представники МЗС Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії в Тирані, висловлюючи занепокоєння з приводу постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.

Албанія не надала детальну інформацію про вчинені порушення.