РФ отомстила Албании, которая выслала российского дипломата за нарушение карантина

Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в ответ на высылку из балканской страны российского дипломата из-за постоянных нарушений им противоэпидемических правил.

О решении МИД РФ сообщил в понедельник, 8 февраля, пишет "Европейская правда".

МИД РФ заявил, что было вынуждено пойти на этот шаг из-за высылки из Албании первого секретаря посольства России в Тиране "под абсолютно надуманным предлогом". Албанский дипломат должен покинуть Россию в течение 72 часов.

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"Действия албанской стороны мы рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой", - заявили в российском министерстве.

В середине января Албания объявила персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения им антикоронавирусных правил.

С апреля прошлого года и до последнего времени албанское правительство постоянно жаловалось на российского дипломата. Высокопоставленные представители МИД Албании даже связывались с послом России в Тиране, выражая беспокойство по поводу постоянных нарушений работником дипломатической миссии меры против эпидемии COVID-19.

Албания не предоставила детальную информацию о совершенных нарушениях.