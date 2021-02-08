У Баварії хочуть закрити кордон з австрійським Тіролем через африканський штам вірусу

У Баварії, південній федеральній землі Німеччини, пропонують закрити кордон з Тіролем - межуючою землею сусідньої Австрії, через намір регіону послабити карантин, попри вже сотню випадків південноафриканського штаму коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Альпійський Тіроль, де розташовані низка популярних курортів, на 8 лютого підтвердив вже 165 випадків інфікування південноафриканським штамом вірусу, відомим як B1351, та ще 112 випадків досліджують. Цей штам викликає побоювання як такий, що може бути більш стійким до розроблених вакцин від коронавірусу.

Маркус Блюме, генеральний секретар Християнського соціального союзу, правлячої партії у Баварії, запропонував закрити кордон з Тіролем та Чехією, якщо стане очевидно, що це може поставити під загрозу зусилля Німеччини для боротьби з епідемією.

Міністр внутрішніх справ Йоахім Геррманн також заявив, що підтримує посилення прикордонного контролю з Австрією.

Попри сигнал про те, що африканський штам вже поширюється в регіоні, на вихідних політики Тіролю заявили, що в Тіролі карантин варто послабити так само, як і на решті території Австрії, яка 8 лютого починає вихід з локдауну.

Губернатор Тіролю Гюнтер Платтер заявив, що було б несправедливо "карати" регіон за те, що тут більш пильно відстежують нові штами. Замість правил локдауну він запропонував жорсткіший прикордонний контроль та інтенсивніше тестування.

Вже з настанням понеділка перемовини між владою Тіролю і національним урядом продовжувалися.

Як повідомляє Suddeutsche Zeitung, доки суперечки з приводу суворості карантину тривають, у самій Австрії вже видали "внутрішнє" попередження про поїздки до Тіролю, закликаючи утриматись від подорожей туди. Людей, які були в регіоні протягом останніх двох тижнів, закликають здати тест.

Навесні 2020 року деякі гірськолижні курорти Тіролю, зокрема, Ішгль, прославилися як "розсадники" коронавірусу, звідки туристи привезли його у свої країни. Тоді місцевій владі також докоряли тим, що вони поставили інтереси бізнесу вище за загальну безпеку, а сотні людей вирішили навіть судитися з владою Тіролю.