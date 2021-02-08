В Баварии хотят закрыть границу с Австрией из-за африканского штамма в Тироле

В Баварии, южной федеральной земле Германии, предлагают закрыть границу с Тиролем, что граничит с землей в соседней Австрии, из-за намерения региона ослабить карантин, несмотря на уже сотню случаев южноафриканского штамма коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Альпийский Тироль, где расположены ряд популярных курортов, на 8 февраля подтвердил уже 165 случаев инфицирования южноафриканским штаммом вируса, известным как B1351, и еще 112 случаев исследуют. Этот штамм вызывает опасения, поскольку может быть более устойчивым к разработанным вакцинам от коронавируса.

Маркус Блюм, генеральный секретарь Христианского социального союза, правящей партии в Баварии, предложил закрыть границу с Тиролем и Чехией, если станет очевидно, что ситуация там может поставить под угрозу усилия Германии для борьбы с эпидемией.

Министр внутренних дел Иоахим Херрманн также заявил, что поддерживает усиление пограничного контроля с Австрией.

Несмотря на сигнал о том, что африканский штамм уже распространяется в регионе, в выходные политики Тироля заявили, что карантин в регионе стоит ослабить так же, как и на остальной территории Австрии, которая 8 февраля начинает выход из локдауна.

Губернатор Тироля Гюнтер Платтер заявил, что было бы несправедливо "наказывать" регион за то, что здесь более пристально отслеживают новые штаммы. Вместо локдауна он предложил ужесточить пограничный контроль и проводить более интенсивное тестирование.

Уже с наступлением понедельника переговоры между властями Тироля и национальным правительством продолжались.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, пока споры по поводу строгости карантина продолжаются, в самой Австрии уже выпустили "внутреннее" предупреждение о поездках в Тироль, призывая воздержаться от путешествий. Людей, которые были в регионе в течение последних двух недель, призывают сдать тест.

Весной 2020 года некоторые горнолыжные курорты Тироля, в частности Ишгль, прославились как рассадники коронавируса, откуда туристы привезли его в свои страны. Тогда местную власть также упрекали в том, что они поставили интересы бизнеса выше общей безопасности, а сотни людей решили даже судиться с властями Тироля.