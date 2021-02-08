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Сильні снігопади паралізували рух транспорту в Німеччині

Понеділок, 8 лютого 2021, 16:39

Через сильні снігопади північні, центральні та східні райони Німеччини паралізовані, що призвело до серйозних перебоїв в роботі транспорту на початку робочого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Поліція в західній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія відповіла приблизно на 720 звернень протягом доби після екстремальної погоди в неділю.

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В результаті аварій на дорогах одна людина загинула, 37 отримали легкі травми. 

У Дуйсбурзі машина вилетіла з дороги і впала в потік, в результаті чого загинув водій.

Поліція Дортмунда заявила, що їх завалили дзвінками, і закликала людей залишатися вдома.

Залізничні перевезення в Німеччині сильно постраждали через негоду, особливо райони біля Берліна і Гамбурга.

Залізничний оператор Deutsche Bahn скасував більшість рейсів з обох міст в напрямку Ганновера, Кельна, Франкфурта, а також Мюнхена. 

Тим часом сусідні Нідерланди пережили перший серйозний снігопад за більше ніж 10 років.

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Німеччина стихійні лиха
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