Сильные снегопады парализовали движение транспорта в Германии

Из-за сильных снегопадов северные, центральные и восточные районы Германии парализованы, что привело к серьезным перебоям в работе транспорта в начале рабочей недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Полиция в западной федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ответила примерно на 720 обращений в течение суток после экстремальной погоды в воскресенье.

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В результате аварий на дорогах один человек погиб, 37 получили легкие травмы.

В Дуйсбурге машина вылетела с дороги и упала в поток, в результате чего погиб водитель.

Полиция Дортмунда заявила, что их завалили звонками, и призывала людей оставаться дома.

Железнодорожные перевозки в Германии сильно пострадали от непогоды, особенно районы возле Берлина и Гамбурга.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn отменил большинство рейсов из обоих городов в направлении Ганновера, Кельна, Франкфурта, а также Мюнхена.

Между тем соседние Нидерланды пережили первый серьезный снегопад более за чем 10 лет.