Вакцина AstraZeneca может быть лишь на 10% эффективной против южноафриканского штамма

Вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и Университетом Оксфорда, возможно, лишь на 10% эффективная от южноафриканского штамма коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian и BBC, об этом свидетельствуют данные исследования на небольшой выборке.

Ученые отметили, что в исследованной группе лишь в 10% случаев вакцина защитила людей от симптомов в легкой и умеренной форме. В то же время ожидается, что она все же способствует более тяжелому течению коронавирусной болезни.

Исследование проводилось Университетом Уитвотерсренд в Южно-Африканской республике и Университетом Оксфорда, но еще не пересматривалось другими учеными.

Профессор Шабир Махди рассказал, что средний возраст испытуемых в выборке составлял 31 год, поэтому в ней не было той возрастной группы, для которой коронавирус представляет наибольшую угрозу.

Однако сходство вакцины AstraZeneca и другой, от компании Johnson & Johnson, которая показала эффективность против тяжелых симптомов, дают надежду, что она также предотвратит тяжелое течение заболевания.

"Возможно, нам не удастся снизить количество заражений, но по крайней мере предоставить защиту от фатальных последствий, госпитализаций и тяжелого течения заболевания", - отмечает профессор Сара Гилберт из Университета Оксфорда.

После этих известий в ЮАР приостановили распространение вакцины, так как южноафриканский штамм там составляет 90% от всех случаев.

Между тем министр правительства Великобритании по вопросам вакцинации Надхим Захави заявил, что пока вакцина хорошо сработала против тех штаммов, которые доминируют в Британии.

Напомним, уже ряд стран Европы подтвердили у себя первые случаи южноафриканского штамма.