У Джорджії почали розслідування проти Трампа щодо тиску на чиновників після виборів

Канцелярія держсекретаря штату Джорджія почала розслідування спроб колишнього президента США Дональда Трампа скасувати результати виборів 2020 року в штаті, що може призвести до кримінального розслідування з боку влади штату і місцевої влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Держсекретар Бред Раффенспергер зіткнувся із закликами почати розслідування після того, як 2 січня під час телефонної розмови з Трампом було зафіксовано тиск на Раффенспергера з метою скасувати результати виборів в штаті на підставі необґрунтованих заяв про шахрайство з виборцями.

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"Офіс держсекретаря розслідує отримані скарги", - сказав Волтер Джонс, представник офісу Раффенспергера, назвавши розслідування "встановленням фактів і адміністративним".

"Будь-які подальші юридичні зусилля будуть залишені на розсуд генерального прокурора", - додав він.

Він сказав, що розслідування було спричинене скаргою, поданою в понеділок професором права Університету Джорджа Вашингтона Джоном Банцафом.

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Джейсон Міллер, радник Трампа, сказав: "У запланованій розмові між президентом Трампом, держсекретарем Раффенспергером і юристами з обох сторін не було нічого неправильного або небажаного. Якщо пан Раффенспергер не хотів, щоб йому дзвонили з приводу виборів, йому не слід було балотуватися на пост держсекретаря".

Юристи кажуть, що телефонні дзвінки Трампа могли порушити як мінімум три закони про вибори штату: змова з метою здійснення фальсифікації виборів, злочинне підбурювання до фальсифікації виборів і навмисне втручання у виконання виборчих обов'язків.

Такі порушення караються штрафом або позбавленням волі.

Джо Байден здобув перемогу в Джорджії, випередивши Трампа на 11 779 голосів. Байден став першим кандидатом від Демократичної партії, який переміг у Джорджії за останні 28 років - після Білла Клінтона у 1992 році.