В Джорджии начали расследование против Трампа о давлении на чиновников после выборов

Канцелярия госсекретаря штата Джорджия начала расследование попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 году в штате, что может привести к уголовному расследованию со стороны властей штата и местных властей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь Брэд Раффенспергер столкнулся с призывами начать расследование после того, как 2 января во время телефонного разговора с Трампом было зафиксировано давление на Раффенспергера с целью отменить результаты выборов в штате на основании необоснованных заявлений о мошенничестве с избирателями.

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"Офис госсекретаря расследует полученные жалобы", - сказал Уолтер Джонс, представитель офиса Раффенспергера, назвав расследование "установлением фактов и административным".

"Любые дальнейшие юридические усилия будут оставлены на усмотрение генерального прокурора", - добавил он.

Он сказал, что расследование было вызвано жалобой, поданной в понедельник профессором права Университета Джорджа Вашингтона Джоном Банцафом.

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Джейсон Миллер, советник Трампа, сказал: "В запланированном разговоре между президентом Трампом, госсекретарем Раффенспергером и юристами с обеих сторон не было ничего неправильного или нежелательного. Если господин Раффенспергер не хотел, чтобы ему звонили по поводу выборов, ему не следовало баллотироваться на пост госсекретаря".

Юристы говорят, что телефонные звонки Трампа могли нарушить как минимум три закона о выборах штата: сговор с целью фальсификации выборов, преступное подстрекательство к фальсификации выборов и преднамеренное вмешательство в исполнение избирательных обязанностей.

Такие нарушения наказываются штрафом или лишением свободы.

Джо Байден одержал победу в Джорджии, опередив Трампа на 11 779 голосов. Байден стал первым кандидатом от Демократической партии, который победил в Джорджии за последние 28 лет - после Билла Клинтона в 1992 году.