Законопроєкт про локалізацію зашкодить оновленню Угоди про асоціацію з ЄС - Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина застерегла від ухвалення законопроєкту про локалізацію як такого, що суперечить міжнародним зобов’язанням України та зашкодить перемовинам з ЄС щодо оновлення Угоди про асоціацію.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Якби цей проєкт був схвалений і набув чинності у такій редакції, це створило би політичну напругу, це був би прямий торговий подразник. На мою думку, набрання чинності таким законом свідчило б про усвідомлений вибір - тому що я знаю, що усі депутати розуміють, що цей законопроєкт суперечить міжнародним зобов’язанням. Відповідно, його схвалення призведе до послаблення позиції України у перемовинах щодо оновлення Угоди про асоціацію, а також фактично знецінення позиції України щодо торгових бар'єрів, які будуть запроваджуватися з боку ЄС", - зазначила Ольга Стефанішина.

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Вона висловила сподівання, що депутати у підсумку "оберуть європейську інтеграцію".

Нагадаємо, у проєкті про локалізацію йдеться про зобов’язання мати місцеву складову в певних видах машин, які закуповуються коштом держави або місцевих органів влади.

Президент України Володимир Зеленський вже закликав не схвалювати проєкт.

На початку лютого посол ЄС в Україні Матті Маасікас також застеріг від законодавчих ініціатив, що суперечать Угоді про асоціацію, напряму згадавши законопроєкт про локалізацію.

Раніше Ольга Стефанішина повідомляла, що через негативну реакцію ЄС на цей законопроєкт на рік були заморожені переговори щодо приєднання до європейського ринку держзакупівель.

Детальніше про проблеми із проєктом про локалізацію читайте у статті Тільки для своїх: як нова ініціатива "Слуги народу" загрожує відносинам з ЄС, а також: Операція локалізація: чим небезпечний обраний Україною шлях захисту нацвиробника.