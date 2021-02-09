Законопроект о локализации повредит обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предостерегла от принятия законопроекта о локализации, поскольку он противоречит международным обязательствам Украины и повредит переговорам с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Если бы этот проект был одобрен и вступил в силу в этой редакции, это создало бы политическое напряжение, это был бы прямой торговый раздражитель. По моему мнению, вступление в силу такого закона свидетельствовало бы об осознанном выборе - потому что я знаю, что все депутаты понимают, что этот законопроект противоречит международным обязательствам. Соответственно, его принятие приведет к ослаблению позиций Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации, а также фактически обесценит позицию Украины относительно торговых барьеров, которые будут вводиться со стороны ЕС ", - отметила Ольга Стефанишина.

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Она выразила надежду, что депутаты в итоге "выберут европейскую интеграцию".

Напомним, в проекте о локализации говорится об обязательствах иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.

Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал не принимать проект.

В начале февраля посол ЕС в Украине Матти Маасикас также предостерег от законодательных инициатив, которые противоречат Соглашению об ассоциации, прямо упомянув законопроект о локализации.

Ранее Ольга Стефанишина сообщала, что из-за негативной реакции ЕС на этот законопроект на год были заморожены переговоры о присоединении к европейскому рынку госзакупок.

Подробнее о проблемах с проектом о локализации читайте в статье Только для своих: как новая инициатива "Слуги народа" угрожает отношениям с ЕС, а также: Операция локализация: чем опасен выбранный Украиной путь защиты нацпроизводителя