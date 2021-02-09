В Австрії з’явилась ініціатива про "карантин вихідного дня" після жорсткого локдауну

У мерії Відня запропонували ідею "карантину вихідного" дня після того, як країна вийшла з тривалого жорсткого локдауну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

Ідею запропонував Петер Хакер, уповноважений з соціальних питань та охорони здоров’я. Мер міста Міхаель Людвіг поки стримано поставився до неї.

Зокрема, пропонується, щоби протягом робочого тижня діяли послаблені карантинні обмеження, що набрали чинності 8 лютого із завершенням локдауну. Проте у суботу-неділю фактично усім закладам, крім продуктових магазинів, доведеться закриватися.

На думку Хакера, це краще стримає повторний стрибок кількості заражень, аніж якщо пом’якшені правила будуть діяти безперервно.

Речник Петера Хакера розповів, що Відень навряд чи буде самостійно впроваджувати цю модель і хоче запропонувати її на розгляд федерального уряду, тому, що заходи в межах одного лише Відня не дадуть помітного ефекту.

Нагадаємо, з 8 лютого Австрія вийшла з тривалого локдауну, проте ресторани і готелі досі залишаються закритими.

На додачу федеральний уряд видав попередження про поїздки до Тіролю, регіону в межах самої Австрії, через зростаючу кількість підтверджених заражень південноафриканським штамом.