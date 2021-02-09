В Австрии появилась инициатива о "карантине выходного дня" после жесткого локдауна

В мэрии Вены предложили идею "карантина выходного дня" после того, как страна вышла из длительного жесткого локдауна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

Идею предложил Петер Хакер, уполномоченный по социальным вопросам и здравоохранению. Мэр города Михаэль Людвиг пока сдержанно отнесся к ней.

В частности, предлагается, чтобы в течение рабочей недели действовал ослабленный карантин, вступивший в силу 8 февраля с завершением локдауна. Однако в субботу-воскресенье фактически всем заведениям, кроме продуктовых магазинов, придется закрываться.

По мнению Хакера, это лучше сдержит повторный скачок числа заражений, чем если смягченные правила будут действовать непрерывно.

Представитель Петера Хакера рассказал, что Вена вряд ли самостоятельно будет внедрять эту модель и хочет предложить ее на рассмотрение федерального правительства, потому что меры в рамках одной лишь Вены не дадут заметного эффекта.

Напомним, с 8 февраля Австрия вышла из длительного локдауна, однако рестораны и гостиницы до сих пор остаются закрытыми.

В дополнение федеральное правительство выпустило предупреждение о поездках в Тироль, регион в пределах самой Австрии, из-за растущего количества подтвержденных заражений южноафриканским штаммом.