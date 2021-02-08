Австрія застерегла від поїздок до власного регіону Тіролю через "африканський" штам вірусу

Австрія оголосила попередження про поїздки до власного регіону - землі Тіролю - у зв’язку зі зростаючою кількістю нових випадків "африканського" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

За останніми даними, у Тіролі підтвердили вже 293 випадки "африканського" штаму вірусу. Найбільше з них виявили в районі міста Швац.

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"Ми маємо зробити усе можливе, щоб ця мутація не поширювалася далі. На додачу до заходів, вжитих владою Тіролю для захисту місцевих мешканців, федеральний уряд застерігає від поїздок до Тіролю", - заявив федеральний канцлер Себастьян Курц.

Федеральний уряд радить уникати неважливих поїздок до Тіролю. Людей, які побували у регіоні протягом останніх двох тижнів, закликають здати тест на коронавірус, а тих, хто збирається їхати звідти зараз - здати тест перед поїздкою. Попередження, втім, не є зобов’язуючим.

Дискусії між владою регіону та федеральним урядом про подальші заходи у Тіролі тривають вже не перший день і так і не завершились до настання загальнонаціонального послаблення локдауну 8 лютого.

З цього дня у Тіролі, як і на решті території країни, відкилися магазини та почалося послаблення інших карантинних обмежень.

Губернатор Тіролю Гюнтер Платтер та інші представники влади наполягають на тому, що регіон також має право послабити локдаун і може обійтися м’якшими заходами - просити мешканців максимально обмежити мобільність, масово тестувати населення у районах з найбільшою кількістю заражень та вимагати негативний тест для користування підйомниками на гірськолижних курортах.

Водночас, вірусолог Дороті фон Лаєр з університету Іннсбрука ще минулого тижня застерегла, що регіон може стати "другим Ішглем" і найкраще було б повністю закрити його на найближчий місяць.

У сусідній німецькій землі Баварії на тлі цієї ситуації вже з’явилися заклики про те, щоб закрити кордон з Тіролем.

Навесні 2020 року деякі гірськолижні курорти Тіролю, зокрема, Ішгль, прославилися як "розсадники" коронавірусу, звідки туристи привезли його у свої країни. Тоді місцевій владі також докоряли тим, що вони поставили інтереси бізнесу вище за загальну безпеку, а сотні людей вирішили навіть судитися з владою Тіролю.