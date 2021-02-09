Парламент Естонії відхилив ініціативу референдуму про прямі вибори президента
Рійгікогу, парламент Естонії, відхилив ініціативу правої партії EKRE, якою пропонували винести на референдум питання про обрання президента країни всенародним голосуванням.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
За чинною Конституцією, президента Естонії обирає парламент. Для перемоги кандидат має отримати дві третини голосів.
Згідно з проєктом, внесеним депутатом від EKRE Калле Грюнталем, на референдум 18 квітня пропонувалося винести запитання про те, чи має президент Естонії обиратися прямим всенародним голосуванням.
Профільна конституційна комісія рекомендувала відхилити ініціативу, і цю пропозицію підтримали 62 голосами проти 19.
Заступник голови конституційної комісії Лаурі Ляенеметс пояснив, що проєкт у такому вигляді суперечить конституції.
"У Конституції вказано, що референдум, який змінює закон - насамперед Конституцію, не може проводитися у формі запитання-відповіді. Для цього має бути створений законопроєкт, внесений відповідний параграф або запропонована зміна існуючого, після чого він виноситься на розгляд Рійгікогу. Потім парламент виносить питання на референдум, і якщо народ його підтримує - то вказаний параграф змінюється автоматично, більше нічого не потрібно робити", - пояснив він.
За продовження розгляду проєкту голосували усі присутні депутати EKRE, а з інших партій - лише один з Партії реформ чинної прем’єрки Каї Каллас. Потім він пояснив, що його голос став наслідком технічного збою, тому що він брав участь у засіданні дистанційно.
Раніше питання про прямі президентські вибори неодноразово порушувала Центристська партія.
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