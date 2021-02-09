Парламент Эстонии отклонил инициативу референдума о прямых выборах президента

Рийгикогу, парламент Эстонии, отклонил инициативу правой партии EKRE, которой предлагали вынести на референдум вопрос об избрании президента страны всенародным голосованием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По действующей Конституции, президента Эстонии выбирает парламент. Для победы кандидат должен получить две трети голосов.

Согласно проекту, внесенному депутатом от EKRE Калле Грюнталем, на референдум 18 апреля предлагалось вынести вопрос о том, должен ли президент Эстонии избираться прямым всенародным голосованием.

Профильная конституционная комиссия рекомендовала отклонить инициативу, и это предложение поддержали 62 голосами против 19.

Заместитель председателя конституционной комиссии Лаури Ляенеметс пояснил, что проект в таком виде противоречит конституции.

"В Конституции указано, что референдум, который меняет закон - прежде всего Конституцию, не может проводиться в форме вопрос-ответ. Для этого должен быть создан законопроект, внесен соответствующий пункт или предложено изменение существующего, после чего он выносится на рассмотрение Рийгикогу. Затем парламент выносит вопрос на референдум, и если народ его поддерживает - то указанный пункт меняется автоматически, больше ничего не нужно делать ", - пояснил он.

За продолжение рассмотрения проекта голосовали все присутствующие депутаты EKRE, а из других партий - лишь один из "Партии реформ" действующей премьера Каи Каллас. Затем он объяснил, что его голос стал следствием технического сбоя, так как он участвовал в заседании дистанционно.

Ранее вопрос о прямых президентских выборах неоднократно поднимала Центристская партия.

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