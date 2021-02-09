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Австрія обмежила виїзд з Тіролю через південноафриканський штам вірусу

Вівторок, 9 лютого 2021, 17:48

Канцлер Австрії Себастіан Курц заявив у вівторок, що людям, які захочуть покинути федеральну землю Тіроль, доведеться надати негативний тест на коронавірус на тлі зусиль запобігти поширенню південноафриканського штаму коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

В Тіролі підтверджено 293 випадки більш заразного варіанту вірусу. За словами канцлера Курца, зараз активними є 120 випадків. 

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Вони сконцентровані в районі Швац на схід від Інсбрука і є найбільшим спалахом цього варіанту вірусу в ЄС. 

Вимога надати негативний тест почне діяти з п’ятниці. Тест повинен бути зробленим не пізніше ніж за 48 годин до виїзду. Наявність тестів перевірятимуть на кордоні федеральної землі поліція та військові. 

Той, хто уникатиме нових правил і не надасть обов’язковий тест, може зіткнутися зі штрафом до 1450 євро.

Курц також закликав Тіроль вжити заходів, щоб новий варіант коронавірусу не поширився далі в межах федеральної землі.

Тіроль - популярний гірськолижний регіон, що межує з Німеччиною, Італією і Швейцарією.

Раніше у Баварії, південній федеральній землі Німеччини, запропонували закрити кордон з Тіролем.

У самій Австрії видали внутрішнє попередження про поїздки до Тіролю, закликаючи утриматись від подорожей туди.

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