Австрия ограничила выезд из Тироля из-за южноафриканского штамма вируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил во вторник, что людям, которые захотят покинуть федеральную землю Тироль, придется предоставить отрицательный тест на коронавирус на фоне усилий предотвратить распространение южноафриканского штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

В Тироле подтверждено 293 случая более заразного варианта вируса. По словам канцлера Курца, сейчас активны 120 случаев.

Они сконцентрированы в районе Швац восточнее Инсбрука.

Требование предоставить отрицательный тест начнет действовать с пятницы. Тест должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до выезда. Наличие тестов будут проверять на границе федеральной земли полиция и военные.

Тот, кто избегать новых правил и не даст обязательный тест, может столкнуться со штрафом до 1450 евро.

Курц также призвал Тироль принять меры, чтобы новый вариант коронавируса не распространился дальше в пределах федеральной земли.

Тироль - популярный горнолыжный регион, граничащий с Германией, Италией и Швейцарией.

Ранее в Баварии, южной федеральной земли Германии, предложили закрыть границу с Тиролем.

В самой Австрии выдали внутреннее предупреждение о поездках в Тироль, призывая воздержаться от поездок туда.