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У Франції затримали 5 осіб за погрози дівчині, що різко висловилася про іслам

Вівторок, 9 лютого 2021, 18:00

Французькі правоохоронці затримали 5 осіб за погрози смертю на адресу неповнолітньої дівчини, яка рік тому на онлайн-платформах різко висловлювалася про іслам. 

Про це повідомляє France24/AFP, пише "Європейська правда".

Затриманим - від 18 до 29 років. Після розслідування спеціальною групою з протидії мові ненависті онлайн, їх підозрюють у кіберцькуванні та погрозах смертю.  

Скандал почався з допису неповнолітньої дівчини Міли в Instagram ще у січні 2020 року, де вона різко висловлювалася про іслам та назвала його "брудною релігією". Після реакції на її дописи родину дівчини довелося взяти під захист поліції. 

У лютому 2020 року випадок прокоментував навіть президент Еммануель Макрон, значивши, що свобода слова у Франції дозволяє критику релігій та пов’язані з релігією карикатури, а діти мають бути краще захищені від цькування онлайн.

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Наступну хвилю скандалу здійняла публікація дівчини у TikTok в листопаді 2020 року з подібними висловлюваннями, після чого їй почали погрожувати смертю. За цими фактами почали розслідування. 

Нагадаємо, цієї осені питання свободи слова у питаннях релігії загострилося після нових ісламістських терактів в країні, зокрема, жорстоке вбивство вчителя історії, який на уроці показував карикатури на пророка Мухаммеда. 

На початку 2021 року парламент почав розгляд масштабного законопроєкту про "ісламістський сепаратизм", ініційованого Еммануелем Макроном.

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