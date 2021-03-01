В ЄС пояснили, чому не запроваджують санкції проти російських олігархів

Російські олігархи не опиняться в списку санкцій за отруєння опозиціонера Алексєя Навального, тому що немає прямих доказів їхньої причетності до цих подій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю Spiegel.

"Якщо ЄС заморожує активи, він повинен мати можливість захистити це рішення в суді. Будь-який олігарх може оскаржити в суді цей крок ЄС. Тоді нам довелося б точно пояснити, яке відношення ця людина мала до отруєння або осуду Навального. Якщо ми, як ЄС, хочемо підтримувати верховенство закону, закон повинен застосовуватися до всіх", - сказав Боррель.

Раніше стало відомо, що ЄС запровадить санкції проти глав чотирьох російських відомств у зв'язку з арештом та ув'язненням Навального. Санкції набудуть чинності вже 2 березня.

Очікується, що під санкції потраплять глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников.

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального буде першим випадком, коли Євросоюз задіє його.

Як повідомляла "Українська правда", 20 лютого російський суд визнав Навального винним у справі про нібито наклеп на ветерана. Раніше опозиціонера залишили у в’язниці у справі "Ів Роше", але врахували в термін відбування покарання 1,5 місяці домашнього арешту. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.