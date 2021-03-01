В ЕС объяснили, почему не вводят санкции против российских олигархов

Российские олигархи не окажутся в санкционном списке за отравление оппозиционера Алексея Навального, потому что нет прямых доказательств их причастности к этим событиям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью Spiegel.

"Если ЕС замораживает активы, он должен иметь возможность защитить это решение в суде. Любой олигарх может подать в суд на этот шаг ЕС. Тогда нам пришлось бы точно объяснить, какое отношение этот человек имел к отравлению или осуждению Навального. Если мы, как ЕС, хотим поддерживать верховенство закона, закон должен применяться ко всем", - сказал Боррель.

Ранее стало известно, что ЕС введет санкции против глав четырех российских ведомств в связи с арестом и заключением Навального. Санкции вступят в силу уже 2 марта.

Ожидается, что под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, который был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального будет первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Как сообщала "Украинская правда", 20 февраля российский суд признал Навального виновным по делу о якобы клевете на ветерана. Ранее оппозиционера оставили в тюрьме по делу "Ив Роше", но учли в срок отбывания наказания 1,5 месяца домашнего ареста. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.