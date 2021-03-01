Ядерна угода: Іран не хоче переговорів, доки США не знімуть санкції

Іран не бачить сенсу зустрічатися для перемовин з США та іншими країнами, залученими до ядерної угоди, доки Штати не знімуть накладені санкції.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявив міністр закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде.

"Спершу США мають повернутися до ядерної угоди та зняти свої незаконні санкції з Ірану. Для цього немає необхідності проводити переговори. Ми повернемося до наших зобов’язань, щойно санкції будуть зняті", - заявив він.

Міністр додав, що Іран не зважатиме на критику США та європейських партнерів угоди, але продовжить співпрацювати з останніми.

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що "спантеличені" реакцією Тегерану, але зберігають готовність до дипломатичних переговорів для взаємного повернення до ядерної угоди.

Представник адміністрації, ім’я якого не вказують, зазначив, що Штати будуть радитися з міжнародними партнерами про те, як найкраще діяти далі.

Нагадаємо, ядерна угода від 2015 року була підписана з метою стримати Іран від розробки ядерної зброї. Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Після того, як за президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з угоди у 2018 році, у Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Минулого тижня в Ірані заявили, що тимчасово продовжать впускати міжнародних експертів на свої ядерні об’єкти, але обсяг допуску зменшать.

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