Ядерное соглашение: Иран не хочет переговоров, пока США не снимут санкции

Иран не видит смысла встречаться для переговоров с США и другими странами, вовлеченными в ядерное соглашение, пока Штаты не снимут введенные санкции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

"Сначала США должны вернуться к ядерному соглашению и снять свои незаконные санкции с Ирана. Для этого нет необходимости проводить переговоры. Мы вернемся к нашим обязательствам, как только санкции будут сняты", - заявил он.

Министр добавил, что Иран не будет учитывать критику США и европейских партнеров, но продолжит сотрудничать с последними.

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что "озадачены" реакцией Тегерана, но сохраняют готовность к дипломатическим переговорам для взаимного возвращения к ядерному договору.

Представитель администрации, имя которого не указывают, отметил, что Штаты будут советоваться с международными партнерами о том, как лучше действовать дальше.

Напомним, ядерное соглашение от 2015 года было подписано с целью удержать Иран от разработки ядерного оружия. Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

После того как при президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году, в Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

На прошлой неделе в Иране заявили, что временно продолжат пускать международных экспертов на свои ядерные объекты, но объем допуска уменьшат.

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