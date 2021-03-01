Трамп у першій промові після спроби імпічменту заявив, що не йде з політики

Експрезидент США Дональд Трамп у своїй першій промові після спроби імпічменту заявив, що не збирається йти з політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Трамп виступив на конференції "Консервативна політична дія" в Орландо, у якій виклав своє бачення майбутнього Республіканської партії, закликав змінити виборче законодавство, розкритикував перший місяць Джо Байдена на посаді президента та припустив, що буде повторно балотуватися у президенти в 2024 році.

Трамп заявив, що залишиться активним у політиці і його "подорож", що почалася з першим президентським терміном, "і близько не скінчилася".

Втім, він заперечив чутки про те, що нібито може створити третю, власну партію.

"У нас є Республіканська партія. Вона зміцнить єдність і стане сильнішою, ніж будь-коли досі. Створити нову партію - це розпорошити голоси, так ніколи не виграєш. Ні, нам це не цікаво", - заявив він.

Експрезидент вважає, що партія насправді зберегла свою єдність, а розбіжності є "між купкою політичних гравців у Вашингтоні та всіма рештою по всій території країни", та розкритикував тих, хто приєднався до демократів під час суду щодо імпічменту, закликавши "позбутися від них".

Трамп назвав перший місяць Байдена при владі "найгіршим першим місяцем будь-якого президента у новітній історії", розкритикувавши його рішення у зовнішній політиці, енергетиці та щодо імміграції. "За єдиний місяць ми скотилися від "Америки передусім" до "Америки насамкінець", - поскаржився Трамп.

У виступі він знову заявив, що буцімто насправді виграв у президентських виборах 2020 року, зірвавши оплески, та сказав, що "можливо спробує побити їх втретє".

"З вашою підтримкою ми знову здобудемо перевагу у Палаті представників, у Сенаті, а потім президент-республіканець тріумфально повернеться до Білого дому. І мені цікаво, хто це буде", - сказав він.

Трамп закликав посилити у законодавстві вимоги до ідентифікації виборців та щодо голосування поштою, а також виступив за те, щоб вибори відбувалися за один день.

Не лише Трамп, але й деякі інші спікери на заході повторили тези про нібито фальсифікації на виборах.

CBS нагадує, що Трамп та його команда програли понад 60 позовів щодо нібито фальсифікацій на виборах, а його власний юридичний представник також сказав, що доказів фальсифікацій не було у таких обсягах, щоб це могло зумовити інакший результат виборів.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат не підтримав імпічмент Трампа, звинуваченого у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію.

Дональд Трамп - єдиний в історії президента США, якому двічі оголошували імпічмент, та один з трьох, кому взагалі оголошували імпічмент. Під час першого процесу імпічменту у зв'язку зі звинуваченнями про тиск на президента України Сенат виправдав Трампа.