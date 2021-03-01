Трамп в первой речи после попытки импичмента заявил, что не уходит из политики

Експрезидент США Дональд Трамп в своей первой речи после попытки импичмента заявил, что не собирается уходить из политики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Трамп выступил на конференции "Консервативное политическое действие" в Орландо. В речи он изложил свое видение будущего Республиканской партии, призвал изменить избирательное законодательство, раскритиковал первый месяц Джо Байдена на посту президента и предположил, что будет повторно баллотироваться в президенты в 2024 году.

Трамп заявил, что останется активным в политике и его "путешествие", начавшееся с первым президентским сроком, "и близко не закончилось". В то же время, он опроверг слухи о том, что якобы может создать третью, собственную партию.

"У нас есть Республиканская партия. Она укрепит единство и станет сильнее, чем когда-либо до сих пор. Создать новую партию - это распылить голоса, так никогда не выиграешь. Нет, нам это не интересно", - заявил он.

Експрезидент считает, что партия самом деле сохранила свое единство, а разногласия есть "между кучкой политических игроков в Вашингтоне и всеми остальными по всей территории страны", и раскритиковал республиканцев, присоединившихся к демократам во время суда об импичменте, призвав "избавиться от них".

Трамп назвал первый месяц Байдена у власти "худшим первым месяцем любого президента в новейшей истории", раскритиковав его решение во внешней политике, энергетике и по иммиграции. "За единый месяц мы скатились от" Америки прежде всего "до" Америки в конце ", - пожаловался Трамп.

В выступлении он вновь заявил, что на самом деле якобы выиграл в президентских выборах 2020 года, сорвав аплодисменты, и сказал, что "возможно попытается побить их в третий раз".

"С вашей поддержкой мы снова получим преимущество в Палате представителей, в Сенате, а затем президент-республиканец триумфально вернется в Белый дом. И мне интересно, кто это будет", - сказал он.

Трамп призвал усилить в законодательстве требования к идентификации избирателей и к голосованию по почте, а также выступил за то, чтобы выборы проходили в один день.

Не только Трамп, но и некоторые другие спикеры на мероприятии повторили тезисы о якобы фальсификации на выборах.

CBS напоминает, что Трамп и его команда проиграли более 60 исков о якобы фальсификациях на выборах, а его собственный юридический представитель также сказал, что доказательств фальсификаций не было в таких объемах, чтобы это могло изменить результат выборов.

Напомним, 13 февраля Сенат не поддержал импичмент Трампа, обвиняемого в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

Дональд Трамп - единственный в истории президента США, которому дважды объявляли импичмент, и один из трех, кому объявляли импичмент. Во время первого процесса импичмента в связи с обвинениями о давлении на президента Украины Сенат оправдал Трампа.