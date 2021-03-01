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У Латвії відкрили перукарні, салони краси та дозволили фотосесії надворі

Понеділок, 1 березня 2021, 11:11

У Латвії після тривалого локдауну дозволи відновити роботу перукарням та манікюрним салонам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

З 1 березня ці підприємці можуть відновити роботу з дотриманням низки заходів безпеки - провітрювання, дезінфекція, дистанція, маски. Водночас, надавати такі послуги вдома у клієнта заборонено. 

Дозволили роботу фотографів, якщо фотосесія відбувається надворі і на ній лише двоє людей - фотограф і клієнт. 

Також дозволили церемонії прощання на похоронах, за умови участі не більше 10 осіб та не більш ніж з двох домогосподарств (не враховуючи працівників супровідних служб).

Нагадаємо, Латвія до квітня продовжила дію надзвичайного стану у зв’язку з епідемією.

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