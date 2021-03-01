Сербская часть Боснии получила новую партию российской вакцины

Республика Сербская, часть Боснии и Герцеговины, которая начала прививки отдельно от остальной страны, получила новую партию российской вакцины "Спутник V" объемом 20 000 доз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Это вторая партия российских вакцин, которую получила Республика Сербская, имеющая тесные отношения с Москвой.

Первые 2000 доз российской вакцины прибыли в аэропорт Сараево 1 февраля. После этого вакцины отправили в Агентство по лекарственным средствам БиГ для осуществления контроля качества.

В понедельник премьер-министр боснийских сербов Радован Вишкович встретил новую партию вакцин. По его словам, Республика Сербская перешла к приобретению российских вакцин в связи с задержкой поставок через международную программу COVAX.

Босния угрожала подать в суд на COVAX, если вакцины не будут отгружены в срок.

Представители COVAX заявили, что им нужно сначала убедиться, что Босния выполнила все условия.

Вишкович также рассказал, что его правительство работает над приобретением китайских вакцин.

Медики из Республики Сербской также ранее ездили на вакцинацию в Сербию.

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