У Білорусі штрафи за участь у несанкціонованих протестах підняли до 900 євро

З 1 березня в Білорусі запрацював оновлений Кодекс про адміністративні правопорушення, згідно з яким серйозно збільшено розмір штрафу за участь у несанкціонованих акціях протесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

Максимальний розмір штрафу за участь у несанкціонованих масових заходах збільшили з 870 до 2900 рублів (з 275 до понад 900 євро).

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При притягненні за цією статтею повторно зможуть оштрафувати на суму до 5800 рублів (понад 1800 євро). Минула сума штрафу становила 1450 рублів.

В оновленому Кодексі максимальний термін адміністративного арешту за участь у несанкціонованих масових заходах, як і раніше, становить 15 діб. А ось за повторну участь у несанкціонованому масовому заході протягом року загрожує від 15 до 30 діб.

При цьому 30 діб - максимально можливий термін адміністративного арешту, навіть якщо скоєно відразу кілька правопорушень.

Крім того, якщо раніше за участь у незаконному масовому заході можна було отримати попередження, тепер такий захід виключено з Кодексу. При цьому ввели новий вид адміністративного стягнення - громадські роботи.