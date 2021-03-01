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В Беларуси штрафы за участие в несанкционированных протестах подняли до 900 евро

Понедельник, 1 марта 2021, 17:31

С 1 марта в Беларуси заработал обновленный Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому серьезно увеличен размер штрафа за участие в несанкционированных акциях протеста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Максимальный размер штрафа за участие в несанкционированных массовых мероприятиях увеличили с 870 до 2900 рублей (с 275 до более 900 евро).

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При привлечении по этой статье повторно смогут оштрафовать на сумму до 5800 рублей (более 1800 евро). Ранее сумма штрафа составляла 1450 рублей.

В обновленном Кодексе максимальный срок административного ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по-прежнему составляет 15 суток. А вот за повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии в течение года грозит от 15 до 30 суток.

При этом 30 суток - максимально возможный срок административного ареста, даже если совершено сразу несколько преступлений.

Кроме того, если раньше за участие в незаконном массовом мероприятии можно было получить предупреждение, теперь такая мера из Кодекса исключена. При этом ввели новый вид административного взыскания - общественные работы.

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