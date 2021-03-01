Словаччина другою в ЄС закупила російську вакцину "Спутник V" - ЗМІ

Словаччина стала другою в ЄС країною, яка закупила російську вакцину від коронавірусу, не чекаючи її схвалення європейським регулятором.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Уряд Словаччини поки не повідомив офіційно про закупівлю вакцини в РФ.

Однак, за словами добре поінформованого джерела Aktuality в Міністерстві охорони здоров'я, перша партія вакцин повинна приземлитися в аеропорту в Кошице ближче до вечора.

Ця інформація також підтверджується тим, що прем'єр-міністр Ігор Матович та міністр охорони здоров'я Марек Крайчі сьогодні ввечері планують провести там прес-конференцію.

Ні міністерство, ні офіс прем’єра протягом дня не реагували на запитання про закупівлю "Спутник V".

За інформацією Aktuality, міністр вже підписав дозвіл на використання "Спутник V", який є незареєстрованою вакциною в Європейському Союзі.

У неділю ввечері прем'єр-міністр Ігор Матович опублікував загадковий статус у Facebook. "Це буде великий тиждень. Два великі рішення, які суттєво змінять Словаччину", - написав він.

Одним із таких рішень може бути придбання російської вакцини.

За даними радарів, один із словацьких військових літаків вже летить з Росії до Словаччини, а інший - у зворотному напрямку.

На цей час серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовує тільки Угорщина.